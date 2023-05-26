Eyüpspor Süper Lig'e mi çıktı, play-off hangi turda? Eyüpspor play-off larda kimle eşleşti? Eyüpspor ligi kaçıncı bitirdi, kaç puan?
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Eyüpspor bugün play-off maçında Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti. Bunun ardından futbol severler, Eyüpspor Süper Lig'e mi çıktı? Eyüpspor play-off larda kimle eşleşti? Eyüpspor ligi kaçıncı bitirdi, kaç puan? merak etti. İşte detaylar...
Eyüp spor Kulübü, 1919 yılında Eyüpsultan'da kurulan ve 1. Lig'de mücadele eden Türk spor kulübüdür. Eyüpspor Süper Lig'e mi çıktı? Eyüpspor play-off larda kimle eşleşti? Eyüpspor ligi kaçıncı bitirdi, kaç puan?
Eyüpspor bu sezon ligi 62 puanla 6. sırada tamamladı ve Süper Lig'e çıkmak için play-off turlarında oynamaya hak kazandı.
Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun sona ermesiyle birlikte Play-Off'a katılacak takımlar belli oldu. Ligi 3. sırada bitiren Pendikspor Futbol A.Ş. doğrudan finale yükseldi. Play-Off 1. Turu'nda ise Bodrumspor A.Ş. ile Göztepe A.Ş., Sakaryaspor A.Ş. ile de Eyüpspor eşleşti.
Müsabakalarını kazanacak olan takımların çift maç eleme usulüne göre eşleşeceği Play Off 2. Turunda maçlar 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final müsabakası 8 Haziran Perşembe günü oynanacak olup, final merkezi ise daha sonra ilan edilecek.
1. play-off maçları eşleşmeleri ve maç sonuçları:
- Bodrumspor 3 - 1 Göztepe
- Sakaryaspor 0 - 1 Eyüpspor
Buna göre Eyüpspor ve Bodrumspor bir üst tura yükseldi.
Eyüpspor bugün 1. play-off turunda Sakaryaspor ile karşılaştı. Maçı 1-0 kazandı. Buna göre Eyüpspor bir üst tura yükseldi. Henüz Süper Lig'e çıkmadı. Eyüpspor playoff 2. turunu da geçerse final turuna yükselecek. Final maçını da kazanırsa Süper Lig'e çıkmış olacak.