Eyüpspor ile Samsunspor arasındaki heyecan dolu karşılaşma 8 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşti ve Eyüpspor'un 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Maçın detaylarına bakıldığında, Eyüpspor maç boyunca güçlü bir performans sergileyerek, galibiyetini net bir skorla elde etti. Peki, Eyüpspor-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor Samsunspor geniş maç özeti!

EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Eyüpspor, 8 Aralık 2024 tarihinde Samsunspor'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Maçın gollerini 54. dakikada Mame Thiam, 64. dakikada Halil Akbunar ve 69. dakikada tekrar Mame Thiam kaydetti?. Eyüpspor, maç boyunca etkili bir performans sergileyerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

EYÜPSPOR SAMSUNSPOR GENİŞ MAÇ ÖZETİ

10. dakikada Eyüpspor atağında sağ kanattan Halil Akbunar'ın ceza sahasına yaptığı ortada Ampem'in kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.

11. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Ahmed Kutucu'dan seken topu altıpasın gerisinde önünde bulan Claro'nun dokunuşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

13. dakikada sağ kanattaki Tayfur Bingöl'den aldığı pasla ceza yayına doğru hareketlenen Ahmed Kutucu'nun şutunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk kontrol etti.

30. dakikada Samsunspor atağında sol kanattan Dimata'nın son çizgiye inerek kale önüne yaptığı ortada Moundilmadji'nin sağ ayağıyla yaptığı dokunuşta, top az farkla üstten dışarı çıktı.

41. dakikada Eyüpspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahası çaprazına doğru Caner Erkin'in kullandığı frikikte topu önüne alan Ahmed Kutucu'nun altıpas içine hareketlenip dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

54. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Sağ kanattan Robin Yalçın'ın ceza sahasına ortasında ön direkte Thiam'ın yaptığı vuruşta, top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0

61. dakika sağ kanattan ceza sahası içine giren Emre Kılınç'ın savunmadan sıyrıldıktan sonra yakın mesafeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Berke Özer yatarak çıkardı. Dönen topu savunma uzaklaştırmayı başardı.

64. dakikada Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Tayfur Bingöl'ün pasıyla ceza sahasına çaprazdan giren Halil Akbunar'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

69. dakikada Eyüpspor bir gol daha buldu. Sağ kanattan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta, kale önünde Thiam'ın kafayla dokunduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0

90+1. dakikada sol kanattan rakibini geçerek ceza sahasına giren Ampem'in dar açıdan şutunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşmayı ikas Eyüpspor 3-0 kazandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral, Suat Güz

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl (Dk. 87 Umut Meraş), Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba (Dk. 83 Saiz), Ampem, Halil Akbunar (Dk. 83 Sinan Gümüş), Ahmed Kutucu (Dk. 90 Dorukhan Toköz), Thiam (Dk. 90 Bruno)

Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 84 Schindler), Satka, Van Drongelen, Bola (Dk. 77 Soner Gönül), Benasser, Ntcham (Dk. 77 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 84 Muja), Holse, Dimata, Moundilmadji (Dk. 77 Ercan Kara)

Goller: Dk. 54 ve 69 Thiam, Dk. 64 Halil Akbunar (ikas Eyüpspor)