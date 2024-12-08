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EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bein Sports 2 Eyüpspor Samsunspor maçı frekans bilgileri

EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bein Sports 2 Eyüpspor Samsunspor maçı frekans bilgileri
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Eyüpspor ve Samsunspor arasındaki heyecan dolu maçın canlı yayını ve frekans bilgileri merak ediliyor. Futbol severler, bu önemli karşılaşmayı canlı izlemek için frekans bilgilerini araştırıyorlar. Maçın yayınlanacağı kanal ve frekans bilgileri haberimizde.

Eyüpspor Samsunspor maçı canlı izle! Eyüpspor ile Samsunspor arasında oynanacak olan bu kritik karşılaşma, futbol tutkunlarının gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Süper Lig yolunda büyük önem taşıyan bu mücadele, iki takımın da performansını yakından takip eden futbolseverler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Taraftarlar, bu heyecan dolu maçı canlı olarak izleyebilmek için yayın bilgilerini ve uydu frekans detaylarını araştırıyor.

EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak.

EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Atilla Karaoğlan yöneteceği müsabaka beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bein Sports 2 Eyüpspor Samsunspor maçı frekans bilgileri

BEIN SPORTS 2FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12379 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate (Sembol Oranı): 30000

FEC: 3/4

Bu bilgileri uydu alıcınıza doğru bir şekilde girerek beIN SPORTS 2 kanalını izleyebilirsiniz. Ancak unutmayın, beIN SPORTS 2 ücretli bir platform olduğu için yayınları izleyebilmek için aktif bir beIN CONNECT üyeliğinizin bulunması gerekmektedir.

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