Eyüpspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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TFF 1.Lig'in 10. haftasında Eyüpspor evinde Sakaryaspor'u ağırlıyor. Maçın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Eyüpspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Eyüpspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Peki, Eyüpspor- Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Eyüpspor- Sakaryaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...
Eyüpspor - Sakaryaspor maçı 21 Ekim Cuma günü saat 20:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
Eyüpspor - Sakaryaspor maçı TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
Eyüpspor - Sakaryaspor maçı 21 Ekim Cuma günü saat 20:00'da yayınlanacak.