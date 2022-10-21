Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eyüpspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gündem Haberleri

Eyüpspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig'in 10. haftasında Eyüpspor evinde Sakaryaspor'u ağırlıyor. Maçın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Eyüpspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Eyüpspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Peki, Eyüpspor- Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Eyüpspor- Sakaryaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

Eyüpspor - Sakaryaspor maçı 21 Ekim Cuma günü saat 20:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Eyüpspor - Sakaryaspor maçı TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Eyüpspor - Sakaryaspor maçı 21 Ekim Cuma günü saat 20:00'da yayınlanacak.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Sakaryaspor Eyüpspor Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title