Eyüpspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig'in 10. haftasında Eyüpspor evinde Sakaryaspor'u ağırlıyor. Maçın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Eyüpspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Eyüpspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?