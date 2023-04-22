Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor ve Pendikspor bugün karşı karşıya geliyor. Eyüpspor ile Pendikspor maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Eyüpspor-Pendikspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Eyüpspor maçı nereden, nasıl izlenir? Eyüpspor-Pendikspor maçı ne zaman? İşte detaylar…

Eyüpspor maçı hangi kanalda? Eyüpspor ve Pendikspor bugün karşı karşıya geliyor. Sporseverler Pendikspor ve Eyüpspor maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Eyüpspor-Pendikspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Eyüpspor maçı nereden, nasıl izlenir? Eyüpspor-Pendikspor maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

EYÜPSPOR-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor ve Pendikspor arasında gerçekleşecek maç, TRT Spor ve Bein Sports 2 kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

EYÜPSPOR PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor ile Pendikspor maçı 22 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak

EYÜPSPOR VE PENDİKSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Eyüpspor ve Pendikspor Spor Toto 1. Lig maçı, Eyüp Stadyumu'nda gerçekleşecek