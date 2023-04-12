Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
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Spor Toto 1. Lig hedefine ulaşmak isteyen Eyüpspor - Gençlerbirliği bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman?
Spor Toto 1. Lig heyecanla beklenen müsabakada Eyüpspor - Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı şifresiz mi? Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı hakemi kim? Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Eyüpspor ile Gençlerbirliği arasındaki Spor Toto 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Eyüpspor-Gençlerbirliği Maçı, 12 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Eyüpspor-Gençlerbirliği Maçı, saat 20:30 başlayacak.
Eyüpspor ve Gençlerbirliği, karşı karşıya geleceği Spor Toto 1. Lig maçı, İstanbul'da, Eyüp Stadyumu'nda oynanacak.