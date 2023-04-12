Spor Toto 1. Lig hedefine ulaşmak isteyen Eyüpspor - Gençlerbirliği bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman?

Spor Toto 1. Lig heyecanla beklenen müsabakada Eyüpspor - Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı şifresiz mi? Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı hakemi kim? Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

12-04-2023 EYÜPSPOR VS GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Eyüpspor ile Gençlerbirliği arasındaki Spor Toto 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

EYÜPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

EYÜPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

EYÜPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ GÜN?

Eyüpspor-Gençlerbirliği Maçı, 12 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

EYÜPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Eyüpspor-Gençlerbirliği Maçı, saat 20:30 başlayacak.

EYÜPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Eyüpspor ve Gençlerbirliği, karşı karşıya geleceği Spor Toto 1. Lig maçı, İstanbul'da, Eyüp Stadyumu'nda oynanacak.