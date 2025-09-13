Eyüpspor Galatasaray maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i!

Eyüpspor Galatasaray maç kadrosu 11'ler! Eyüpspor Galatasaray maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Eyüpspor Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Eyüpspor Galatasaray ilk 11'ler açıklanıyor. Eyüpspor Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

EYÜPSPOR GALATASARAY MAÇ KADROSU 11'LERİ

Eyüpspor Galatasaray maçı 11'leri açıklandı:

Eyüpspor 11'i: Felipe, Claro, Mujakic, Robin, Umut, Kerem Demirbay, Yalçın, Serdar, Seslar, Draguş, Ampem.

Galatasaray 11'i: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, İlkay, Sane, Icardi.

OSİMHEN NEDEN YOK?

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in ayak bileğinde sakatlığı bulunuyor.

Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Yeni transferler Uğurcan ve İlkay, ilk maçına çıkabilir

Galatasaray'ın yeni transferleri Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ın sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyme ihtimali bulunuyor.

Trabzonspor'dan 27,5 milyon avro bonservis ücretiyle transfer edilen milli kaleci Uğurcan ile Manchester City ile sözleşmesini feshettikten sonra Galatasaray ile sözleşme imzalayan İlkay, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ikas Eyüpspor mücadelesiyle sarı-kırmızılı ekipteki ilk maçlarına çıkacak.