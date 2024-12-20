MUHTEMEL 11'LER | Eyüpspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu?
Süper Lig'in heyecan dolu haftalarından birinde, Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, dev mücadele öncesinde iki takımın sahaya hangi oyuncularla çıkacağını merak ediyor. Eyüpspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler açıklandı mı? İşte maç öncesi detaylar ve tahmini kadrolar…
Fenerbahçe, Süper Lig'deki liderlik yarışını sürdürmek isterken, Eyüpspor güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. İki takım da bu kritik mücadele için sahaya en iyi 11'leriyle çıkmaya hazırlanıyor. Eyüpspor- Fenerbahçe muhtemel 11'ler arasında dikkat çeken isimler yer alıyor. Peki, Eyüpspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu?
EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bugün saat 20.00'de Eyüpspor'la karşılaşacak.
EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
İkas Eyüpspor: Birkan Tetik, Robin Yalçın, Claro, Vezo, Caner Erkin, Emre Akbaba, Malih Kabasakal, Ampem, Saiz, Ahmed Kutucu, Thiam.
Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.