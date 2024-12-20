MUHTEMEL 11'LER | Eyüpspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu?

Fenerbahçe, Süper Lig'deki liderlik yarışını sürdürmek isterken, Eyüpspor güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. İki takım da bu kritik mücadele için sahaya en iyi 11'leriyle çıkmaya hazırlanıyor. Eyüpspor- Fenerbahçe muhtemel 11'ler arasında dikkat çeken isimler yer alıyor. Peki, Eyüpspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu?

EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bugün saat 20.00'de Eyüpspor'la karşılaşacak.

EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

İkas Eyüpspor: Birkan Tetik, Robin Yalçın, Claro, Vezo, Caner Erkin, Emre Akbaba, Malih Kabasakal, Ampem, Saiz, Ahmed Kutucu, Thiam.

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.