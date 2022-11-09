Eyüpspor - Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Eyüpspor - Düzcespor maçı hangi kanalda? ZTK maçı hangi kanal?

Ziraat Türkiye Kupası'nda serüven devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları sıkı sıkıya takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Eyüpspor - Düzcespor maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Aratılan sorular arasında Eyüpspor- Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Peki, Eyüpspor - Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Eyüpspor - Düzcespor maçı hangi kanalda?