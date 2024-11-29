Eyüpspor'da Ruben Vezo ve Umut Meraş, sakatlıkları sebebiyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Eflatun-sarı formalı ekipte, Galatasaray maçı öncesi forma giyemeyecek futbolcu sayısı 9'a yükseldi. Eyüpspor'da kaç oyuncu eksik?

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Eyüpspor maçı 1 Aralık 2024 Pazar günü oynanacak.Futbolseverler saat 19:00'da ekran başında bu zorlu mücadeleyi izleme fırsatı bulacak. Karşılaşma, beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

EYÜPSPOR'DA TOPLAM 9 EKSİK

Eyüpspor'un Galatasaray karşısında 9 eksikle çıkması bekleniyor.

Çaykur Rizespor ile oynanan maçta Ahmed Kutucu, Robin Yalçın ve Melih Kabasakal sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

İstanbul temsilcisinde Midtsjö, Recep Niyaz, Anastasios Chatzigiovanis, Umut Meraş ve Ruben Vezo sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan Jonjo Shelvey'nin ise kulüpten ayrılması bekleniyor.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada"23 Kasım'da oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlık geçiren futbolcumuz Umut Meraş'ın Acıbadem Maslak Hastanesi'nde çekilen radyolojik görüntüler ve kulüp doktorumuz tarafından yapılan değerlendirmesi neticesinde sol bacak bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. 28 Kasım'da yapılan antrenman sırasında sakatlanan futbolcumuz Ruben Vezo'nun Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan tetkikler ve kulüp doktorumuzun değerlendirmesi neticesinde sağ bacak kalf bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Her iki futbolcumuzun tedavisine sakatlıkları tespit edilir edilmez başlanmıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.