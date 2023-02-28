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Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eyüpspor - Bodrumspor maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

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Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eyüpspor - Bodrumspor maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

Bugün Spor Toto 1. Lig maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Eyüpspor - Bodrumspor karşılaşması oldu. Peki, Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eyüpspor - Bodrumspor maçı nerede oynanıyor? Eyüpspor - Bodrumspor maçı şifresiz mi? Eyüpspor - Bodrumspor maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenir? İşte detaylar...

Eyüpspor - Bodrumspor maçına az bir süre kala maç hakkında detayları öğrenmek isteyen futbol severler, Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eyüpspor - Bodrumspor maçı nerede oynanıyor? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Eyüpspor - Bodrumspor Spor Toto 1. Lig maçı 28 Şubat 2023 Salı yani bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.

Eyüpspor - Bodrumspor maçını TRT Spor ve Bein Sports 2 üzerinden izleyebilirsiniz.

Maç, İstanbul'da, Eyüp Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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