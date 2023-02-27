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Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zamana ertelendi? Eyüpspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda?

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Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zamana ertelendi? Eyüpspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda?

Deprem felaketi sebebiyle ertelenen Eyüpspor - Bodrumspor maçının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Taraftarların heyecanla beklediği maçın tarihi ise belli oldu. Peki, Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zamana ertelendi? Eyüpspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda?

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremin ardından TFF, oynanacak olan maçları ileri tarihe erteledi. Ertelenen maçlar arasında yer alan Eyüpspor- Bodrumspor maçının ne zaman oynanacağı ise merak konusu oldu. Futbolseverler arama motorlarında Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zamana ertelendi? Eyüpspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda? aramasını yaptı.

EYÜPSPOR- BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deprem felaketi sebebiyle ertelenen Eyüpspor - Bodrumspor A.Ş. arasındaki Spor Toto 1. Lig 23. Hafta müsabakası, 28 Şubat Salı günü saat 20.00'de oynanacaktır.

EYÜPSPOR- BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın şuan içinbir yayıncısı bulunmuyor.

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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