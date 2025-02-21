Eyüpspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Eyüpspor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Eyüpspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Eyüpspor Beşiktaş Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Eyüpspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Eyüpspor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? İşte Eyüpspor Beşiktaş maçı yayın bilgisi haberimizde!

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor Beşiktaş maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Eyüpspor Beşiktaş maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Eyüpspor Beşiktaş maçını şifresiz izleyebilecekler.

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Eyüpspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Eyüpspor11'i:



Beşiktaş 11'i:



EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ç.Rizespor ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Rize'da, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.