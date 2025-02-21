Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelencek mi? Eyüpspor-Beşiktaş maçı iptal mi?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor ile Beşiktaş, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabaka öncesi İstanbul kara teslim olurken, müsabakanın ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. İşte saat 17.00 itibariyle maçın oynanacağı stattaki son durum...

TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Saat 20.00'de oynanacak mücadele öncesinde ekipler, sahanın karlardan temizlenmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Öte yandan İstanbul'da gün boyunca aralıklarla görülen kar yağışı, bazı ilçelerde etkisini artırarak devam ediyor.

STATTAKİ SON DURUM

Saat 17.00 itibariyle Eyüpspor-Beşiktaş karşılaşmasının oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda son durum bu şekilde;