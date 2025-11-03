Eyüpspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Eyüpspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 11. haftasında İstanbul ekibi Eyüpspor, kendi sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Sezonun kritik döneminde alınacak her puan büyük önem taşıyor ve özellikle Eyüpspor'un son haftalardaki performansı maçı daha da heyecanlı kılıyor. Peki, Eyüpspor- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?Eyüpspor- Antalyaspor maçıhangi kanalda yayınlanacak? Eyüpspor- Antalyaspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

EYÜPSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Eyüpspor – Antalyaspor maçı bu akşam oynanacak.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak kritik mücadele, her iki takım için de ligde kalma yolunda büyük önem taşıyor. İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleşecek karşılaşmada, iki ekip birbirine üstünlük kurmak için sahaya çıkacak.

Eyüpspor, sezonun başından bu yana istediği istikrarı yakalayamadı. 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan eflatun-sarılı ekip, 8 puanla ligde 17. sırada bulunuyor. Son 5 haftada 4 puan toplayabilen Eyüpspor, taraftarı önünde galibiyet arıyor.

Antalyaspor ise 10 puanla ligde 14. sırada yer alıyor. 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Akdeniz ekibi, deplasmandan puan çıkararak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

EYÜPSPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'in bu kritik mücadelesinde her dakikanın önemi büyük. Eyüpspor'un ev sahibi avantajını kullanmak istemesi ve Antalyaspor'un deplasmanda sürpriz peşinde olması, maçın temposunu yüksek tutacak.

Hakem Alper Akarsu'nun yöneteceği mücadelede, futbolseverler ekran başında heyecan dolu 90 dakikayı takip edebilecek. Özellikle her iki takımın ligde kalma mücadelesi vermesi, maçın tansiyonunu yükseltiyor.

EYÜPSPOR-ANTALYASPOR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maç beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig tutkunları, bu kritik karşılaşmayı canlı izleyerek takımların performansını yakından takip edebilecek. Yayıncı kuruluşun sağlamış olduğu yüksek çözünürlüklü ve kesintisiz yayın sayesinde, taraftarlar maçın her anını canlı olarak deneyimleyebilecek.

EYÜPSPOR-ANTALYASPOR MAÇ KADROSU İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?

Eyüpspor ve Antalyaspor'un ilk 11 kadroları maç saatine yakın açıklanacak.

Eyüpspor cephesinde son haftalarda sakatlık yaşayan oyuncular dikkat çekiyor. Özellikle Trabzonspor maçında sakatlanan Luccas Claro, bu akşam forma giyemeyecek. Teknik direktör Orhan Ak, kadro derinliği sınırlı olmasına rağmen taraftar önünde galibiyet arayacak bir 11 ile sahaya çıkacak.

Antalyaspor ise deplasmanda alınacak puanlarla ligde rahat bir nefes almak ve üst sıralara tırmanmak istiyor. Deplasmanda mücadele edecek olan kırmızı-beyazlı ekip, formda oyuncularını sahaya sürerek sürpriz yapmayı hedefliyor.