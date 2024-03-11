Eyüp Tunç kimdir? Zafer Partisi İzmir-Bayraklı Belediye Başkan adayı Eyüp Tunç kaç yaşında, nereli?
Eyüp Tunç kimdir? Zafer Partisi İzmir-Bayraklı Belediye Başkan adayı Eyüp Tunç kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin İzmir-Bayraklı Belediye Başkan adayı olan Eyüp Tunç hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Eyüp Tunç'un kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu olmaya devam ediyor.
31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde partiler Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Zafer Partisi'nin İzmir Belediye Başkan adayları da belli oldu. Peki, Eyüp Tunç kimdir? Zafer Partisi İzmir-Bayraklı Belediye Başkan adayı Eyüp Tunç kaç yaşında, nereli?
EYÜP TUNÇ KİMDİR?
Eyüp Tunç, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Zafer Partisi'nin İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayıdır.