Eyüp Sultan Camii'nde Berat Kandili coşkusu

İSTANBUL - Berat Kandili nedeniyle vatandaşlar akşam namazının ardından Eyüp Sultan Camii'ne akın etti. Kimi vatandaşlar ellerini kaldırıp semaya dua ederken, kimileri de Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrine gelerek Kuran'ı Kerim okudu.

Berat Kandili nedeniyle İstanbullular, Eyüp Sultan Camii'ne gelerek dua edip Kuran-ı Kerim okudu. Vatandaşların akşam namazından sonra camiye akın etmesi huzur içinde ibadet etmesi kameralara yansırken, Eyüp Sultan Camii'nin eşsiz güzelliği akşam ışıklandırmasıyla taçlandırıldı. Kimi vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken kimileri de Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin yanına gelerek bol bol dua etti. Kadın, çocuk ve gençler Eyüp Sultan Camii'nde ibadet yaparken, bazı vatandaşlar da ikramlarda bulundu.

Berat Kandili vesilesi ile Eyüp Sultan meydanında lokum dağıtan Veysel Sayan: "Bütün Müslüman Aleminin, büyüklerimizin, küçüklerimizin Berat Kandilini kutlarız. Bu güzel Eyüp Sultan manzarası eşliğinde, bu güzel camimizde namaz kılıyoruz, ibadet ediyoruz. Şu an çok güzel duygular içerisindeyiz. Bütün Müslüman kardeşlerimizi buraya bekleriz. Bu güzel camimizi görmeyi, bu güzel duaları duymayı Allah inşallah herkese nasip eder" dedi.