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Eyüp Sultan Camii'nde bayram coşkusu böyle görüntülendi

Genel Haberleri

Eyüp Sultan Camii'nde bayram coşkusu böyle görüntülendi Bayram namazını kılmak için Eyüp Sultan Camii'ne gelen binlerce vatandaş böyle görüntülendi Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen binlerce İstanbullu Eyüp Sultan Camii'ne Akın etti.

Eyüp Sultan Camii'nde bayram coşkusu böyle görüntülendi

İSTANBUL - Bayram namazını kılmak için Eyüp Sultan Camii'ne gelen binlerce vatandaş böyle görüntülendi

Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen binlerce İstanbullu Eyüp Sultan Camii'ne Akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelen vatandaşlar camiyi doldurdu. Camiye sığmayan vatandaşlar ise caminin avlusunda ve çevresinde namaz kıldı. Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan da görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Genel

Eyüp Sultan Camii Ramazan Bayramı Genel Haberler

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