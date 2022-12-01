Eyüp Özsoy kimdir? Eyüp Özsoy hangi partili? Eyüp Özsoy hayatı ve biyografisi!

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EYÜP ÖZSOY KİMDİR ?



1983 yılında İstanbul'da doğdu, aslen Tokat'lıdır. Ortaöğrenimini Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nde, Lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde Tamamladı. Gebze Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

2006 - 2012 yılları arasında AK Parti İstanbul İl gençlik kolları, Teşkilat Komisyon Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, 1. Bölge Teşkilat Başkanlığı ve Sosyal işlerden sorumlu il başkan yardımcılık görevlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri bulunmaktadır.

2006 yılında özel sektörde şantiye şefi olarak iş hayatına başladı. Daha sonra 2008 - 2011 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2011 - 2014 Pendik Belediyesi ve 2014 - 2018 Sultanbeyli Belediyesinde idarecilik görevlerinde bulunan Eyüp ÖZSOY Yabancı dil olarak İngilizce ve Arapça bilmekte olup evli ve 2 Çocuk Babasıdır.