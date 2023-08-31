Eyüp Aydın kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Eyüp Aydın Galatasaray'a gelecek mi?
Gündem Haberleri
Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Eyüp Aydın ile gündem oldu. Peki, Eyüp Aydın kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Eyüp Aydın Galatasaray'a gelecek mi?
Eyüp Aydın kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Eyüp Aydın Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Eyüp Aydın kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Eyüp Aydın Galatasaray'a gelecek mi?
EYÜP AYDIN KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?
Doğum: 2 Ağustos 2004 (19 yıl yaşında), Heidenheim an der Brenz, Almanya
Şu andaki takımı: FC Bayern München II (Orta Saha)
EYÜP AYDIN GALATASARAY'A GELECEK Mİ?
Galatasaray'ın Bayern Münih forması giyen 19 yaşındaki orta sahaya oyuncusu Eyüp Aydın'ı kadrosuna katacağı iddia edildi.
Haberler.com - Gündem