Eyüp Aydın kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Eyüp Aydın Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Eyüp Aydın ile gündem oldu. Peki, Eyüp Aydın kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Eyüp Aydın Galatasaray'a gelecek mi?