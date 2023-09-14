Eyüp Aydın'ın Galatasaray'a transfer olup olmadığı konusunda meraklar devam ediyor. Galatasaray'ın yeni transferi olabilecek Aydın'ın durumu hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Eyüp Aydın Galatasaray transfer oldu mu? Eyüp Aydın Galatasaray'a geldi mi? İşte detaylar...

Eyüp Aydın Galatasaray'a transfer oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Transfer süreci ve son durumu hakkında bilgiler bekleniyor. Kullanıcılar tarafından Eyüp Aydın transfer süreci araştırılıyor. Arama motorlarında Eyüp Aydın Galatasaray'a geldi mi sorgulatılıyor. Peki, Eyüp Aydın Galatasaray transfer oldu mu? SON DAKİKA! Eyüp Aydın Galatasaray'a geldi mi? Detaylar haberimizde...

EYÜP AYDIN GALATASARAY TRANSFER OLDU MU?

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Bayern Münih forması giyen 19 yaşındaki genç yıldız Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı. Oyuncu bu gece İstanbul'a gelecek.

KAP GELDİ

Galatasaray Kulübü, Eyüp Aydın transferi konusunda Bayern Münih ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki futbolcu Eyüp Aydın'ı kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Oyuncu bu gece 23.00'de İstanbul'a gelecek.

240 EURO MAAŞ ALACAK

Eyüp Aydın 2023/24 sezonunda 240 bin euro net maaş kazanacak. Sonraki yıllarda bu rakam kademeli olarak artacak. Oyuncu 50 bin euro da imza parası alacak.