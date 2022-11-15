Eyüp Aksu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İTEO Başkanı Eyüp Aksu'nun hayatı ve biyografisi! İstanbul Taksiciler Esnaf Odası başkanı kim?

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Eyüp Aksu geliyor. Eyüp Aksu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Eyüp Aksu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği nedir? İşte detaylar...

Gündemde yer alan isimler arasında İstanbul Taksiciler Esnaf Odası başkanı Eyüp Aksu geliyor. Peki, Eyüp Aksu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Eyüp Aksu'nun hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

EYÜP AKSU KİMDİR?

Eyüp Aksu, 15 Kasım 1976 Erzincan doğumludur. Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Tekkecik Köyü'nde dünyaya geldi.

Eyüp Aksu doğum tarihi : 15 Kasım 1976

Eyüp Aksu kaç yaşında : 46 yaşında

Eyüp Aksu nereli : Erzincan

Eyüp Aksu mesleği ne : İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı

Eyüp Aksu, ilkokul ve liseyi Erzincan'da tamamladı ve 1993 yılında İstanbul'a taşındı. Eyüp Aksu, 7 Ocak 2018 tarihinde yapılan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlık seçiminde oda başkanlığına seçilmiştir. Eyüp Aksu, İTEO - İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı ve TŞOF İstanbul UKOME Temsilcisi'dir.