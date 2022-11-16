Son zamanlarda duyulan haberlerin ardından en çok araştırılan ve merak edilen sorular arasında Eyüp Aksu kimdir? Sorusu ve İstanbul Taksiciler Odası Başkanı kimdir? Sorusu yer alıyor. Birçok kişi Eyüp Aksu kimdir? Sorusunu araştırmakta. Peki, Eyüp Aksu kimdir? İstanbul Taksiciler Odası Başkanı kimdir?

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Eyüp Aksu kimdir? Sorusu, özellikle son zamanlarda birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer aldı. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise İstanbul Taksiciler Odası Başkanı kimdir? Sorusu oldu. Bu haberimizde vatandaşlar tarafından son zamanlarda sıklıkla merak edilen Eyüp Aksu kimdir? ve İstanbul Taksiciler Odası Başkanı kimdir? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Eyüp Aksu kimdir? İstanbul Taksiciler Odası Başkanı kimdir?

EYÜP AKSU KİMDİR?

Eyüp Aksu, 15 Kasım 1976 Erzincan doğumludur. Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Tekkecik Köyü'nde dünyaya geldi. Eyüp Aksu, ilkokul ve liseyi Erzincan'da tamamladı ve 1993 yılında İstanbul'a taşındı. Eyüp Aksu, 7 Ocak 2018 tarihinde yapılan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlık seçiminde oda başkanlığına seçilmiştir. Eyüp Aksu, İTEO - İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı ve TŞOF İstanbul UKOME Temsilcisi'dir.