Vatandaşların heyecanla beklediği EYT hakkında merak edilenler var. Ülkenin gündeminde yer alan EYT konusunda gelişmeler sürekli olarak yaşanıyor ve merak edilenler arasında da EYT'ye yaş sınırı mı gelecek? sorusu yer alıyor. Peki, EYT'ye yaş sınırı mı gelecek? EYT yaş şartı var mı? EYT yaş sınırı olacak mı?

Eyt, ülke gündeminde en çok takip edilen konular arasında yer alıyor. Emeklilikte yaşa takılanların gün içerisinde sıklıkla arama motorlarında arattığı sorular arasında ise Eyt'ye yaş sınırı mı gelecek? EYT yaş şartı var mı?EYT yaş sınırı olacak mı? soruları yer alıyor. EYT hakkındaki tüm merak edilenler Haberler.com aracılığı ile aktarılıyor. İşte detaylar...

EYT'YE YAŞ SINIRI MI GELECEK?

EYT Federasyonu Gönül Boran Özüpak, konu ile ilişkin şu açıklamalarda bulundu; "İnanın şu anda telefonumdaki mesajlara yetişemiyorum, geçmiş olsun iktidarımız demek istiyorum. Adımız emeklilikte yaşa takılanlar, bunu değiştirecek olan iktidarımızın çalışmasıydı. Diyecekti ki: Ben sizin mağduriyetinizi 23 yıldır biliyorum. Sizin mağduriyetinizi 8 Eylül 1999 öncesi işe girişlerle veriyorum. Çalışma Bakanımız demek zorunda, Cumhurbaşkanımız demek zorunda. Hazine Bakanımız bütçeyle ilgili onu, bunu, ötekini bize sunamaz, sunmamalı."

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

EYT'de 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartının değişmeyeceği açıklandı.

EYT'de prim ve gün şartının devam edeceğini söyleyen Bakan Bilgin, "1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"1,5 milyon civarında dediğim rakam Haziran ayında aldığımız rakam bu değişebilir. Orada neye bakıyoruz prim gün sayısına. Prime takılan olmayacak 5 bin ve 5 bin 400. Prim gün sayısını değiştirmiyoruz.

"ŞARTLAR YERİNE GETİRİLDİĞİNDE ONLAR DA YARARLANACAK"

Bu sene sonu itibariyle emekli olabilecek olanlar emekli olacaklar. Geri kalan 4 milyon küsür insan prim gün sayısı ve yıl sayısını kaldırmıyoruz. Şartlar yerine getirildiğinde onlar da yararlanacaklar" diye konuştu.

"ARALIK AYINI İŞARET ETTİ"

Öte yandan Bakan Bilgin, gün içinde yaptığı ayrı bir açıklamada EYT düzenlemesinin aralıkta TBMM'ye geleceğini duyurdu. Bilgin, "EYT 2023'te uygulanacak. İnşallah aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz" dedi.