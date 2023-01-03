EYT başvurusu ne zaman yapılacak, EYT'liler ne kadar maaş alacak? İşte merak edilen 20 soru ve cevabı

Milyonlarca çalışanın beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesinin ocak ayı içinde yasalaşması bekleniyor. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik kapısı açılırken, ilk etapta askerlik ve doğum borçlanması gibi yöntemlerle eksik primlerini ve günlerini tamamlayanlarla birlikte 2 milyon 250 bin kişinin emekli olması bekleniyor. Peki, EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek? EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

EYT NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

EYT yasası TBMM'de kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ocak ayı içinde Meclis'te kabul edildikten yasa yürürlüğe girecek.

İLK YIL 180 MİLYAR TL EMEKLİ AYLIĞI ÖDENMESİ BEKLENİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili, "Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz" açıklamasını yaptı. Ortalama 6.000 TL'lik bir emekli aylığı üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 2 milyon 250 bin kişi için ayda 15 milyar TL'den ilk yıl 180 milyar TL dolayında emekli aylığı ödenmesi bekleniyor.

72 MİLYAR LİRA PRİM KAYBI ORTAYA ÇIKACAK

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, daha önce 1.9 milyon kişi üzerinden yapılan hesaplamada 274 bin kişinin hiçbir işte çalışmayanlardan oluştuğunu açıklamıştı. Toplam 2.2 milyon emeklinin yüzde 15'ini oluşturan 375 bin kişinin çalışmayan kişilerden oluştuğu varsayılırsa, kalan sigortalıların çalışmayı tümüyle bırakması halinde kişi başı aylık 3 bin liradan yıllık 72 milyar lira prim kaybı ortaya çıkacak. Bu hesaba göre, EYT'nin ilk yıl maliyetinin en az 250 milyar liraya ulaşması bekleniyor. EYT'ler SGK önünde uzun kuyruklar oluştururken, düzenleme ile ilgili merak edilenler 20 soruda toplandı.