EYT Yasası ne zaman çıkacak? Sorusu, EYT'nin son günlerde duyulan haberleri ile birlikte birçok kişinin gündemine geldi. EYT'nin gündeme gelmesinin ardından birçok kişi EYT Yasası ne zaman çıkacak? ve 2022 EYT yasası mecliste mi? Sorularını araştırmaya başladı. Peki, EYT Yasası ne zaman çıkacak? 2022 EYT yasası mecliste mi? EYT Yasası nedir?

Eyt Yasası ne zaman çıkacak? Konusu, son zamanlarda sık araştırılmakta olan konulardan bir tanesi haline geldi. Açılımı Emeklilikte yaşa takılanlar anlamına gelmekte olan EYT yasası çıkacak mı? Peki, EYT Yasası ne zaman çıkacak? 2022 EYT yasası mecliste mi? EYT Yasası nedir? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar..

EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca insanın beklediği EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. EYT ile ilgili son gelişmeleri de paylaşan Bilgin, "Bir iki konu daha var. EYT ondan sonra, çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir." ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin açıklamalarına şöyle devam etti: "Sonra maden işçileri ondan sonra da kadroya geçmemiş taşeron işçiler var, o tarihte 90 bin civarında taşeron işçi vardı, önceliğimiz onlar. Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız."

EYT NEDİR?

Emeklilikte yaşa takılanlar anlamına gelmektedir. Sigortalı çalışırken 8 Eylül 1999'daki bir yasal değişiklikten sonra emekli olma koşulları büyük oranda değişen kişilere verilen kısaltmadır.