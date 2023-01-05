EYT yasaı ne zaman yürüklüğe girecek? EYT yasası yürüklüğe girdi mi? EYT kimleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde yaş sınırı aranmayacağını ve 2 milyon 250 bin kişinin emekli olma hakkı kazanacağını açıklamasının ardından. Vatandaşlar EYT düzenlemesinin ne zaman yülüğe gireceğini araştırlıyor.Peki, EYT yasası ne zaman yürüklüğe girecek? EYT kimleri kapsıyor? EYT düzenlemesinden kaç kişi yaralanacak? EYT düzenlemesinde Bağ kur Emekli sandığı ayrımı var mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

EYT ne zaman yasalaşacak? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT yasası ne zaman çıkacak?

EYT başvurusu ne zaman yapılacak, EYT'liler ne kadar maaş alacak? İşte merak edilen 20 soru ve cevabı

Eyt, emekli olmak için gereken prim sayısını doldurmalarına rağmen emekli olma yaşları gelmediği için emekli olamayanları kapsıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni EYT düzenlemesinin detaylarını açıklamıştı. Açıklanmanın ardından vatandaşlar EYT düzenlemesinin ne zaman yürüklüğe gireceğin araştırmaya başladılar. Peki, EYT yasası ne zaman yürüklüğe girecek? EYT yasası yürüklüğe girdi mi? EYT kimleri kapsıyor? EYT düzenlemesinden kaç kişi yaralanacak? EYT düzenlemesinde Bağ kur Emekli sandığı ayrımı var mı? EYT başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

EYT YASASI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son olarak katıldığı bir televizyon programında "Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz." dedi. Buna göre; düzenlemenin kısa sürede Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

EYT KAPSAMINDA EMEKLİ OLANLAR KIDEM TAZMİNATI ALABİLECEK Mİ?

EYT kapsamında emekli olanlar, kıdem tazminatlarını alabilecek. Emekli olacakların kıdem tazminatları için işverenlere Kredi Garanti Fonu üzerinden destek sağlanacak. Bu yüzden kıdem tazminatlarının hesaplara yatırılmasında bir gecikme beklenmiyor. Ancak, emekli olup aynı işe devam edecek olanlar için kıdem tazminatının dondurulması ve işten ayrılma anında ödenmesi formülünün uygulanması bekleniyor.

EYT DÜZENLEMESİNDEN KAÇ KİÇİ YARALANACAK?

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk aşamada 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşması, daha sonraki süreçte prim ve sigortalılık süresini tamamlayanların eklenmesiyle bu sayının her yıl artması öngörülüyor.

EYT DÜZENLEMESİNDE BAĞ KUR EMEKLİ SANDIĞI AYRIMI VAR MI?

Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli olacak.

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emeklilik için gereken prim günü sayısına e-Devlet üzerinden erişilebiliyor. EYT'den emeklilik hakkı kazananlar, başvuruyu SGK'ya gitmeden, e-Devlet üzerinden yapabilecek.