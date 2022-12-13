EYT yaş sınırı olacak mı? EYT düzenlemesi ne zaman açıklanacak?

Yeni yıla kısa bir süre kala Aralık ayı itibaren Asgari ücret ve EYT düzenlemesi gündemdeki yerini koruyor. Vatandaş EYT düzenlemesi ve Asgari ücret zam kararının ne yönde olacağını merak ediyor. Peki, EYT yaş sınırı olacak mı? EYT kimleri kapsıyor? EYT düzenlemesi ne zaman açıklanacak? EYT takvimi belli oldu mu? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

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Mecliste bütçe görüşmeleri devam ederken EYT düzenlemesiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Konuyla ilgili konuşan Bakan Vedat Bilgin EYT yaş sınırı olup olmayacağı, yeni EYT düzenlemesinin kimler kapsayacağına ve ne zaman meclise sunulacağına ilişkin soruları yanıtladı. Peki ,EYT yaş şartı var mı? EYT kimleri kapsıyor? EYT düzenlemesi ne zaman açıklanacak? EYT takvimi belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

EYT YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Bakan Bilgin yaş şartı olmadığı takdirde emeklilik koşullarını açıklarken, EYT yasası için yapılan toplantı, yaş şartını yeniden gündeme getirdi. Konuşulan yaş aralıkları kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı oldu.

EYT TAKVİMİ BELİ OLDU MU?

EYT düzenlemesi ile ilgili AK Parti'den yeni bir açıklama geldi. Düzenlemenin 2023'ün ocak ayında TBMM'de başlayacağı duyuruldu.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi. EYT konusunda bir düzenlemenin çıkacağını bildiren Bilgin, bu düzenlemenin ayrıntılarını gerekli hesaplamaların ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

EYT YASASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlık, yaş şartı olmadan aylar süren EYT çalışmasını tamamladı. Çalışmanın bu teknik boyutunun tamamlanması nedeniyle artık ince ayarlar kaldı. Yaş sınırı burada en çok merak edilen kısım oldu. Yaş şartının tamamen kalktığı durum özel sektöre ve kamuya yansıyacak yükün değerlendirilmesi sonrası taslaklar masaya yatırılacak. EYT yasası, asgari ücret 2023 ile beraber Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi olacak. Bu iki maddenin gündeme gelmesi bekleniyor.