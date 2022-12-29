EYT'ye dair yapılan açıklamalar ile birlikte EYT hakkındaki merak edilen detaylar açığa kavuşmuştu. Merak edilenler arasında EYT yaş sınırı kalktı mı? EYT emekli yaş sınırı kaç? Soruları da bulunuyordu. Uzun bir süredir EYT yaş sınırı gündemdeki yerini koruyordu. Peki, EYT yaş sınırı kalktı mı? EYT emekli yaş sınırı kaç? EYT yaş sınırı kaç oldu?

EYT yaş sınırı olacak mı? EYT yaş sınırı var mı, yok mu? EYT yaş şartı var mı, yok mu? SON DAKİKA! EYT yaş şartı olacak mı?

Akşener EYT müjdesi üzerinden Erdoğan'a seslendi: Bize böyle gel, sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var

Eyt yaş sınırı kalktı mı? Sorusu, özellikle yapılan açıklamaların ardından gündeme tekrar geldi. Milyonların heyecanla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesiyle ilgili Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Peki, EYT yaş sınırı kalktı mı? EYT emekli yaş sınırı kaç? EYT yaş sınırı kaç oldu?

EYT YAŞ SINIRI KALKTI MI?

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EYT'de herhangi bir yaş şartı olmayacak" dedi.

"HERHANGİ BİR YAŞ SINIRI UYGULANMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyt'de yapılacak yeni düzenlemeyle emeklilikte yaş şartı aranmayacağını belirtti. Erdoğan, "Sosyal güvenlik sistemimizin aktif, pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla reel olarak bu k esimi kendi geliri ile geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık. Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün ülkemizin tüm tartışma alanlarını, milletimizin her kesimin beklentilerini çözmüş olarak 2023'e girme kararlılığımızın son örneği olan EYT ile ilgili düzenleme müjdesiyle huzurundayım. Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT olarak bilinen düzenleme uzun süre kapsamlı çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemini, sürdürülebilir, makul, adil seviyeye getirilmesi hususunda önemli reformlara imza atmış hükümetiz.