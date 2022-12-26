EYT'de yaş sınırı var mı merak ediliyor. Yüz binlerce emekli adayının gözü yeni açıklanacak olan EYT düzenlemesindeyken diğer bir taraftan EYT yaş sınırı kaç, 42 mi? EYT yaş sınırı olacak mı? merak ediliyor. Peki, EYT yaş sınırı kaç, 42 mi? EYT yaş sınırı olacak mı? EYT yaş sınırı 42 mi, 43 mü, 44 mü, 45 mi, 46 mı, 47 mi, 48 mi? EYT'de yaş sınırı 50'den aşağı olur mu? İşte detaylar...

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EYT YAŞ SINIRI OLACAK MI?

EYT'ye "yaş sınırı" getirilmesi, askerlik borçlanması gibi son rötuşlar Kabine'nin gündemine yer alacak. Dün akşam gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT'de yaş aralığı ihtimal dahilindedir. Değerlendirilebilecek bir şey, olacak demiyorum dikkat ederseniz, henüz netlik kazanmadı. Kamuoyunda muhtelif yaşlar tartışıldı. Bizim önümüze de muhtelif yaş oranlarının hesaplamaları var. İmkanlar nispetinde en kapsayıcı şekilde olacak. Önümüzdeki hafta Meclis'e gitmiş olur" demişti.

EYT YAŞ SINIRI KAÇ? YAŞ SIRINI 42 Mİ?

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı taslakta bugün itibarıyla bir yaş sınırı bulunmamaktadır. EYT düzenlemesinde prim ve yıl sayısı şartı aynı devam etmektedir. Kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl şartı aranmaktadır.

Konu ile ilgili Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde şunları söyledi; " EYT'de yaptığımız düzenleme şartları herkesi kapsayacak. EYT'de 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz. EYT'den, kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil." dedi.

Vatandaşların emeklilik için merakla beklediği EYT düzenlemesinde yaş sınırı olmayacak. 8 Eylül 1999 tarihinde 18 yaşına giren kadın çalışan 2023'te 42 yaşında emekli olabilecek. Aynı yaş ve tarihte işe başlayan erkek çalışan da bir yıl sonra 43 yaşında emekliliğe hak kazanabilecek.

BU HAFTA MECLİS'E GELMESİ BEKLENİYOR

EYT'ye "yaş sınırı" getirilmesi, askerlik borçlanması gibi son rötuşlar Kabine'nin gündemine yer alacak. Dün akşam gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT'de yaş aralığı ihtimal dahilindedir. Değerlendirilebilecek bir şey, olacak demiyorum dikkat ederseniz, henüz netlik kazanmadı. Kamuoyunda muhtelif yaşlar tartışıldı. Bizim önümüze de muhtelif yaş oranlarının hesaplamaları var. İmkanlar nispetinde en kapsayıcı şekilde olacak. Önümüzdeki hafta Meclis'e gitmiş olur" demişti.

KARADENİZ'DEKİ DOĞAL GAZLA İLGİLİ MÜJDE AÇIKLANACAK

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalar da gelinen aşama Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Aralık Erzurum'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Karadeniz gazı için "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız" açıklamalarında bulunmuştu.

EKONOMİ, DIŞ POLİTİKA VE TERÖRLE MÜCADELE KONUŞULACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda ayrıca 2022 yılına ilişkin genel değerlendirmenin yanı sıra yeni yılda başta ekonomi, dış politika ve terörle mücadele olmak üzere birçok alanda yapılacak çalışmalar ve Meclis'te bunlara ilişkin atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonla mücadele de hükümetin yakın takibinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammının ardından fahiş fiyat artışına gidilmesine müsaade edilmeyeceğini açıklamıştı. Bu kapsamda denetimler ve atılacak adımlar da gündemde olacak.

ARAÇ MUAYENESİ ÜCRETİ

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, araç muayene ücretlerinde artış oranında indirime gidilmesi için Cumhurbaşkanı'nın yetkisi olduğunu söylemişti. Bu kapsamda bir düzenlemeye gidilip gidilmeyeceği de Kabine'de ele alınacak.