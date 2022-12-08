Son zamanlarda gündemde yer alan ve birçok kişi tarafından heyecanla beklenen EYT hakkında detaylar merak ediliyor. EYT yaş şartı olacak mı? Sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. EYT'de yaş şartı gelecek mi, yaş şartı kaç olacak? Soruları arama motorlarında sıklıkla aratılanlar arasında yer alıyor. Peki, EYT yaş şartı olacak mı? EYT'de yaş şartı gelecek mi, yaş şartı kaç olacak?

EYT'ye yaş sınırı mı gelecek? EYT yaş sınırı var mı? EYT yaş sınırı olacak mı?

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Kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı Eyt'ye dair merak edilen detaylar arasında yer alıyor. EYT hazırlıklarında son aşamaya gelinirken, vatandaşların gündeminde EYT yaş şartı olacak mı? EYT'de yaş şartı gelecek mi, yaş şartı kaç olacak? Soruları yer alıyor. Peki, EYT yaş şartı olacak mı? EYT'de yaş şartı gelecek mi, yaş şartı kaç olacak?

EYT YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

Beştepe'de dün gerçekleştirilen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıda, 'EYT'de yaş sınırı düzenlemesine gidilebilir' görüşü çıktı. Buna göre kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı gündeme geldi.

EYT'DE YAŞ ŞARTI GELECEK Mİ?

Düzenlemeyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Yaş sınır gelip gelmeyeceği konusunda net bir karar alınmadı. Yeni bir toplantı yapılabileceği belirtiliyor. Son kararın ilk kabine toplantısında verileceği ifade ediliyor.