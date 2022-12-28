Milyonların gözü kulağı emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine çevrildi. EYT düzenlemesiyle ilgili şu sıralar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında kritik bir toplantı yapılıyor. Toplantı hakkında vatandaşlar, EYT toplantısı ne zaman bitecek? EYT zirvesi saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek? EYT açıklandı mı? merak etti. Peki, EYT toplantısı bitti mi? EYT zirvesi bitti mi, neler açıklandı? İşte detaylar...

EYT'de yaş sınırı olup olmadığı ne zaman açıklanacak? EYT yaş sınırı var mı, yok mu?

Eyt bitti mi? EYT açıklandı mı? EYT zirvesi sonuçlandı mı? merak edilen başlıklar arasında geliyor. EYT düzenlemesine ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir toplantı yapılıyor. Peki, EYT toplantısı ne zaman bitecek? EYT zirvesi saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek? EYT açıklandı mı?

EYT TOPLANTISI BAŞLADI MI?

EYT toplantısı 28 Aralık Çarşamba 2022 tarihinde yapılacak.

Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesine ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir toplantı yapılıyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak.

EYT ZİRVESİ NE ZAMAN BİTECEK?

EYT zirvesinin 28 Aralık 2022 Çarşamba akşam saatlerinde bitmesi ve kararlarının açıklanması bekleniyor.

YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de yer aldığı toplantıda EYT'de yaş şartı olup olmayacağına yönelik nihai karar verilecek. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak.

İLK ETAPTA KAÇ KİŞİ EMEKLİ OLACAK?

EYT düzenlemesiyle ilk etapta kaç kişinin emekli olacağı da merak edilenler arasında. Konu hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Bilgin, "Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir, diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum Meclis'ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyona çıkabilir" demişti.

EYT NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar EYT'li olarak nitelendiriliyor. Bu tarihte çıkan yasa sonrasında emeklilik için 58'e kadar uzatılan yaş şartı getirilmişti. Yasa öncesinde kadınlar 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim, erkekler de 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin primi doldurduklarında emeklilik hakkı kazanıyorlardı.