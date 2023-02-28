EYT toplantısı bitti mi? EYT ne zaman açıklanacak?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde yaşanan yıkım ve milletvekillerinin deprem bölgesinde olması nedeniyle TBMM'deki çalışmalara ara verilmişti. Toplantı öncesi EYT canlı izle! Meclis TV canlı izle! TBMM EYT yayını canlı takip linki gibi konular araştırıldı.

EYT'de büyük gün! Tüm gözler TBMM'ye çevrildi, işte tüm detaylar

TBMM, deprem nedeniyle 3 hafta ara verilen çalışmalarına bugün başlıyor. Genel Kurul'da ilk olarak milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesi görüşülecek. Düzenlemenin yasalaşması beklenirken işte süreçle ilgili tüm ayrıntılar. kanun çıkarıp seri test işlem vs yapacakalr galiba

EYT TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, asrın felaketi nedeniyle ara verdiği çalışmalarına bugün kaldığı yerden devam edecek. Genel Kurul'da öncelikle emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teklif ele alınacak. Milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içinde yasalaştırılacak.

İLK MAAŞ NİSAN AYINDA OLABİLİR

Teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.

EYT HANGİ KANALDA?

Canlı yayını https://www.tbmm.gov.tr/TbmmTelevizyonu adresinden takip edebilirsiniz.