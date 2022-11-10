EYT tarihi belli oldu mu ve EYT ne zaman açıklanacağo merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye dayandırılacak servis edilen "EYT'nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor" haberlerine bakanlık kaynaklarından yalanlama geldi. Ardından, EYT tarihi belli oldu mu ve EYT ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Peki, EYT tarihi belli oldu mu? EYT ne zaman açıklanacak?

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ( Eyt ) ilgili yürütülen çalışmalarda sona gelindi. EYT tarihi belli oldu mu ve EYT ne zaman açıklanacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. EYT tarihi belli oldu mu? EYT ne zaman açıklanacak? EYT tarihi belli oldu mu? EYT ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

EYT TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye dayandırılacak servis edilen "EYT'nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor" haberlerine bakanlık kaynaklarından yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımızın bir açıklaması olmamıştır. Bu yönde basında çıkan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

EYT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonların merakla beklediği düzenleme için süreç devam ederken, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye dayandırılacak " Eyt'nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor" şeklinde bir haber servis edildi. Büyük heyecan yaratan bu haberle ilgili çok geçmeden bakanlık kaynaklarından bir açıklama yapıldı ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün kamuoyunda paylaşıldığı üzere, Eyt'nin yürürlüğe gireceğe tarihe ilişkin Sayın Bakanımızın bir açıklaması olmamıştır. Bu yönde basında çıkan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 5 milyon kişinin beklediği EYT Yasası için aralık ayını işaret etmişti. EYT Yasası'nın asgari ücretle birlikte açıklanacağını belirten Erdoğan, "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak" demişti.