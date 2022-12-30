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EYT Staj sayılacak mı? 2023 EYT'de staj, çıraklık sayılıyor mu?

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EYT Staj sayılacak mı? 2023 EYT'de staj, çıraklık sayılıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen EYT açıklaması sonrasında birçok farklı soru gündeme geldi ve araştırılmaya başlandı. Bu sorular arasında en çok merak edilenlerden birisi de EYT Staj sayılacak mı? Sorusu oluyor. Birçok vatandaş, EYT Staj sayılacak mı? 2023 EYT'de staj, çıraklık sayılıyor mu? Sorularına yanıt atıyor. Peki, EYT Staj sayılacak mı? 2023 EYT'de staj, çıraklık sayılıyor mu?

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Eyt Staj sayılacak mı? Sorusu, yapılan açıklamaların ardından birçok adayın gündeminde yer aldı. Eyt'de staj ve çıraklık döneminin kapsayıp, kapsamayacağı en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor. EYT Staj sayılacak mı? Sorusunu merak edenler için yanıtladık. Peki, EYT Staj sayılacak mı? 2023 EYT'de staj, çıraklık sayılıyor mu?

EYT STAJ SAYILACAK MI?

Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre EYT'de staj ve çıraklık sayılmıyor. Çıraklık ve stajyerlik durumunun bir sigorta girişi olmadığını söyleyen Bakan Bilgin " Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." dedi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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