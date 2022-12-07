EYT konusu vatandaşların gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca kişinin merakla beklediği emeklikte yaşa takılanlar düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) toplantısı gerçekleştirildi. Peki, EYT düzenlemesinde son durum nedir? EYT ne zaman çıkacak? EYT sonucu belli oldu mu? EYT şartları ne? EYT kimleri kapsıyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

EYT'ye yaş sınırı mı gelecek? EYT yaş sınırı var mı? EYT yaş sınırı olacak mı?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği emeklikte yaşa takılanlar düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) toplantısı gerçekleştirildi. Peki, EYT düzenlemesinde son durum nedir? EYT ne zaman çıkacak? EYT sonucu belli oldu mu? EYT şartları ne? EYT kimleri kapsıyor? Detaylar haberimizde...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmada sona gelindi. AK Parti, teklifi aralık ayının son haftasında Meclis Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. Son kararı ve düzenlemenin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık 2022 tarihinde Kabine Toplantısı'nın ardından vermesi bekleniyor.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olup, 4447 sayılı kanunla haklarında emeklilikte kademeli yaşlar getirilenler diğer bir ifadeyle, kanunda öngörülen prim gün sayısı ile sigortalılık süre şartlarını yerine getirdikleri halde, belirlenen emeklilik yaşlarını doldurmayanlar Eyt'li olarak ifade ediliyor. Ancak son zamanlarda kapsamın genişletildiği görülüyor.

EYT ŞARTLARI NELER?

Son kararı ve düzenlemenin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık 2022 tarihinde Kabine Toplantısı'nın ardından vermesi bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi kabul etmişti. Eyt'lilerin merakla beklediği prim, yaş gibi gibi detaylar henüz belirlenmedi.

1999 öncesinde sigortalı olan çalışanların prim gün sayısı şartı devam ederken, yaş şartının kaldırılması bekleniyor. İlk etapta 2 milyona yakın kişinin EYT kapsamında emekli olması bekleniyor.

Bu kademeli emeklilerle birlikte 4-5 milyonu bulacak. Uzun yıllar boyunca bu hakkı dolduran kişiler bu haklardan yararlanıp emekli olmaya devam edecekler.