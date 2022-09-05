Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) gündeme gelmeye devam ediyor. EYT son durum nedir ve EYT şartları neler, kimleri kapsıyor merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki, EYT son durum nedir? EYT şartları neler, kimleri kapsıyor?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT sorunu çözülecek mi merak ediliyor. EYT son durum nedir ve EYT kimleri kapsıyor, şartları neler soruları araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT konusu için önemli açıklamalarda bulundu. EYT son durum nedir? EYT şartları neler, kimleri kapsıyor? EYT sorunu için 3 formül! Detaylar haberimizdedir…

EYT SON DURUM NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT çalışmalarına başladığında masada birden fazla formül olduğunu duyurmuştu. 4 Eylül'de İstanbul Kadıköy'de bir miting düzenleyen emeklilikte yaşa takılanlar ise herhangi bir formül kabul etmeyeceklerini, 1999 öncesi sigortalı olanlar için o dönemin şartlarına geçerli olması gerektiğini vurguladı.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, hem EYT çalışmalarını hem de dillendirilen formülleri değerlendirdi. Özüpak, "Çok değil bir sene önce bu kombinasyonları kurup da devlet bütçesi için EYT çözümünü sürdürülemez bulanlar şimdi yıl sonuna kadar çözüm için kolları sıvamış durumdalar. Bu çabayı takdirle karşıladığımız kadar aynı zamanda da endişeyle de takip ediyoruz. Çünkü artık yine bir seçim arifesindeyiz ve yine bir sürü vaat havada uçuşuyor. Seçim malzemesi olmaktan yorulduk" dedi.

Özüpak masadaki formüllere bakış açılarını ise şu sözlerle anlattı: "Şimdilerde öne sürülmesi düşünülen formüller siyasetin ve medyanın diline dolanmış durumda. Önce Almanya, Hollanda, Finlandiya modelleri irdelendi. İşin içinden çıkamadı. 10 kombinasyonlu formüller 5'e indi 3' indi. En son olarak içeriğini bilmediğimiz devlet sırrı gibi saklanan bir formüle indi. Burada dikkat çekmek istediğimiz nokta şu: Emeklilikte Yaşa Takılma konusu dünyanın hiçbir ülkesinde mevzu bahis değildir. Tamamen Türkiye'ye özel tamamen yerli ve milli bir toplumsal problemdir. Farklı farklı formüller üretmeye, laboratuvarlara kapanıp çözüm için formül aramaya gerek yok? 99 öncesi haklarımız neyse o."

EYT SORUNU İÇİN 3 FORMÜL

Birkaç alternatif ve önerinin değerlendirildiği çalışma kapsamında masada 3 farklı formül bulunuyor. Uzmanların görüşüne göre formüller şöyle:

BİRİNCİ FORMÜL: 8 Eylül 1999 öncesinde SGK'lı olanlar, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 günü tamamladıklarında, yaşa bakmadan (mevcut yasada kadınlar 58, erkekler için ise 60 yaş şartı bulunuyor) emekli olabilecekler.

İKİNCİ FORMÜL: 8 Eylül 1999 öncesinde SGK'lı olanlar için erkeklerde 25 yıl ve 9 bin gün prim gün sayısı, kadınlarda ise 20 yıl hizmet süresi ve 7200 gün prim gün sayısı şartı aranabilecek.

ÜÇÜNCÜ FORMÜL: Yaşı bekleyenler için maaş kesintisi ya da yaş indirimi formülü. Bu formülde maaş kesintinin yüzde 2 civarında olması ya da yaş şartının birkaç yıl düşürülmesi ihtimali üzerinde duruluyor. (Almanya formülü)

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