Emeklilikte yaşa takılan yüzbinlerce kişinin merakla beklediği konulardan bir tanesidir. EYT konusu hakkında en merak edilen ve araştırılan konular EYT son durum ne? EYT meclisten geçti mi? EYT ne zaman çıkacak? EYT çıkış tarihi ne zaman?

Eyt son durum ne? Sorusu, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, konu hakkında birçok detayı merak ediyor ve araştırıyor. Konu hakkında son gelişmeler sürekli olarak merak ediliyor. Peki, EYT son durum ne? EYT meclisten geçti mi? EYT ne zaman çıkacak? EYT çıkış tarihi ne zaman?

EYT SON DURUM NE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından EYT sorununun Aralık ayı civarında biteceğinin müjdesini vermişti. Ve "En geç aralık ayında Meclis'e intikal ettirilecek" şeklinde açıklamada bulunmuştu. Daha sonra yapılan açıklamanın ardından konuya dair bir açıklama gerçekleştirilmedi.

MASADA TEK FORMÜL VAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada tek formülün olduğunu açıklamıştı. TRT Haber'in haberine göre, o formülün detayları da ortaya çıktı. Erkeklerde 9000 gün ve 25 yıl, kadınlarda 7200 gün ve 20 yılı tamamlayanlar emeklilik hakkı kazanacak.

1,5 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK

Düzenlemeden 1999 yılı ve öncesi işe girenler yararlanacak. Sadece SSK'ların değil, Bağ-Kur'lu vatandaşlar da sürece dahil edilecek. Bu kapsamda Türkiye'de 1 milyon kişi bulunuyor ve her yıl 450 bin kişi emekli oluyor. Yasanın hayata geçtiği dönemde 1,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor.