Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında birçok detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve EYT son durum ne? Sorusu başta olmak üzere sıklıkla internet üzerinde araştırılıyor. Ülke genelinde birçok kişiyi etkilemekte olan yasa hakkında çalışmalar devam ediyor. Peki, EYT son durum ne? EYT çıktı mı, kimleri kapsıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ilgili çalışmanın son aşamasına gelindiğini ve aralık ayında kamuoyuyla paylaşacaklarını müjdelemişti. Yapılan açıklamaların ardından birçok kişi EYT son durum ne? Sorusunu merak ediyor ve gün içerisinde sıklıkla araştırıyor. Ayrıca konuya dair en çok merak edilen bir diğer soru ise EYT çıktı mı, kimleri kapsıyor? Sorusu oluyor. Bu haberimizde vatandaşlar tarafından merak edilen EYT son durum ne? Sorusunu yanıtladık. Peki, EYT son durum ne? EYT çıktı mı, kimleri kapsıyor?

EYT SON DURUM NE?

Konuya ilişkin en son açıklama Bakan Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin "Bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim bir defa. Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok öncelikle onu söyleyeyim. Televizyonda çıkarıyorlar işte 'şunlar da girecek bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz. Önümüzde tek bir model var yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yılları gibi, bunları gözden geçirip, en uygun en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız. Niye şimdi açıklamıyorsunuz diyenler var. Henüz çalışmamız bitmedi. İkincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocak ayından sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanı bir anlamı ve acelesi yok. Biraz önce bahsettiğim sorunları adım adım açıklayacağız. Aralık'ta da inşallah Meclis'te aralık ayının ilk haftası çalışma tertip ettiler. Meclis'e aralık ayında intikal ettireceğimizi zaten paylaştım" dedi.

EYT NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) gündeme getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Böylelikle, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması gerekli hale gelmiş oldu.