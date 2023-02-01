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EYT Son durum ne? Bugün EYT'de ne oldu? 1 Şubat EYT Son Dakika gelişmeleri!

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Birçok kişi tarafından heyecanla beklenmekte olan EYT yasasına dair gelişmeler, birçok kişinin gündeminde yer alması nedeniyle EYT Son durum ne? Sorusu merak edilmekte. Peki, EYT Son durum ne? Bugün EYT'de ne oldu? 1 Şubat EYT Son Dakika gelişmeleri!

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Eyt Son durum ne? Sorusu, Özellikle düzenlemeden faydalanacak olan kişiler tarafından arama motorlarında araştırılmakta. Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi tamamlandı. Kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, yarın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Düzenlemeyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. Peki, EYT Son durum ne? Bugün EYT'de ne oldu? 1 Şubat EYT Son Dakika gelişmeleri!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis Başkanlığı'na sunulan ve 5 milyondan fazla vatandaşı ilgilendiren EYT düzenlemesine tepki gösterdi. "EYT'li kardeşlerimiz prime takıldılar. Net şekilde bilgilendirmediğiniz için vatandaşlarımız borçlanmak için arabasını sattı, kredi çekti" diyen Akşener staj ve çıraklık mağdurları için de iktidara seslendi. Akşener, "Bu insanların haklarını niye vermiyorsunuz? Bunun için de önerge verdik" dedi.

EYT'lilerin prime takıldığını ve net bir şekilde bilgilendirilmedikleri için borçlanmak adına arabasını satıp kredi çektiğini belirten Akşener iktidara ise dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Akşener, "Madem bizim çağrımız ve mücadelemizle harekete geçtiniz, çözüm önerimizi bütünüyle aldınız. Bu meseleden etkilenen bir başka kesim de staj ve çıraklık mağdurlarımız. Yazıktır, günahtır. Bu insanların haklarını niye vermiyorsunuz? Bunun için de önerge verdik."

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Meral Akşener EYT Gündem Güncel Haberler Son Dakika

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