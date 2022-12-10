EYT Son durum bugün 2022! EYT'de son durum ne? EYT'ye dair son dakika gelişmeleri neler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından Eyt'ye ilişkin yapılan açıklamaların son durumu merak ediliyor ve EYT Son durum bugün 2022 şeklinde araştırılıyor. Kafalardaki en büyük soru işaretiyse emeklilik için yapılan son gelişmelerin durumu oluyor. İşte, EYT Son durum bugün 2022! Peki, EYT'de son durum ne? EYT'ye dair son dakika gelişmeleri neler?

EYT SON DURUM BUGÜN 2022

Milyonlarca EYT'li düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in TBMM'de yaptığı açıklama büyük ses getirdi. SGK'nın 1999 yılı öncesi kayıtlarının dijital ortamda olmaması nedeniyle memurların tek tek dosya üzerinden arşiv taraması yapmak zorunda kaldığını belirten Bakan Bilgin, bazı evrakların ise kaybolduğunu ifade etti.

"MEMURLAR TEK TEK DOSYA ÜZERİNDEN ARŞİV TARAMASI YAPTI"

SGK'nın 1999 yılı öncesi kayıtlarının dijital ortamda olmaması nedeniyle tam olarak kaç kişinin EYT kapsamında olduğunun net biçimde hesaplanamadığını kaydeden Bakan Bilgin, memurların tek tek dosya üzerinden arşiv taraması yapmak zorunda kaldığını, bazı evraklarınsa kaybolduğunu söyledi.

EYT'DE SON DURUM NE?

Bakan Bilgin EYT konusunda, "EYT'yi soruyorlar. EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi. Beni arayan arkadaşlarımız, beni arayan gazeteciler, EYT'li olanlar hep şunu soruyorlar. Neden uzadı? Uzamasının sebebini söyleyeyim. Herkesi dinlemek zorundayız. Şunu öteleyin bunu öteleyin diyenler oluyor. 1999 öncesini kapsıyor. Fakat o zaman henüz bizde dijital kayıt sistemi yoktu. Bunların büyük çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş. Bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz. Bu ayın sonuna kadar Meclis'e getireceğimi söylemiştim. Çalışmaları tamamladığım zaman yüce Meclis'te paylaşacağım. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımdan kimsenin endişesi olmasın. Gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım." dedi.

Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:

"Asgari ücretle çalışan işçiler Türkiye'nin her tarafında farklı ücret düzeylerini bekliyor. Küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan işverenlere ve işçilere soruldu. Kapsamlı çalışma yapıldı. Kamuoyuyla paylaştığımız kısmı daha çok asgari ücret beklentiyi yansıtan kısmıydı. Önümüzdeki dönemde asgari ücretle ilgili konuşulan çeşitli rakamlar var. Benim burada komisyon çalışmalarını sürdürürken rakam telaffuz etmem yakışık almaz. Sık sık asgari ücretin yüzde 60 düzeyinde oluştuğu söyleniyor. Bu doğru değil, asgari ücretlerin oranı yüzde 38 küsur. O da küçümsenecek bir rakam değildir. Onu ciddiye almamız lazım. Rakamı doğrultmak için söylüyorum. Bu bize şunu gösteriyor. Asgari ücret düzenlemesi sadece asgari ücretlileri ilgilendiren bir konu değil. Asgari ücrete ciddi düzenleme yaptığınızda bütün ücretler farklılaştırıyor. Asgari ücret siyaseti aynı zamanda diğer ücretleri belirleyen ve düzenleyen etki yapmaktadır. Bu ücretliler, çalışanlar lehine bir etki yaratmaktadır.