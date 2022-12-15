EYT Son Dakika! EYT'de bugün ne oldu? EYT'de son durum ne? Bakan Bilgin'den yeni açıklama!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu uzun bir süredir gündemde yer alıyordu. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği EYT gelişmeleri, EYT Son Dakika ve EYT'de son durum ne? Konuları, arama motorlarında sorgulatılıyor. İşte EYT Son Dakika! EYT'de bugün ne oldu? EYT'de son durum ne?

Kabine toplantısı bitti mi? EYT YAŞ KARARI SON DURUM! Kabine toplantısı başladı mı? Kabine toplantısı ne kadar sürer?

Bakan Nebati'ye milyonları ilgilendiren EYT'yi sordular, ilk defa duyuyormuş gibi yaptı

Geçmişte yapılan düzenleme ile emeklilik için yaş sınırına takılanların büyük bir heyecanla beklediği yeni Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesiyle birlikte sorunlar ortadan kalkacak. Bu nedenle vatandaşlar tarafından EYT Son Dakika haberleri araştırılıyor. EYT Son Dakika! EYT'de bugün ne oldu? EYT'de son durum ne? İşte detaylar..

EYT'DE SON DURUM NE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de kayıtlarla ilgili sorunun çözüldüğünü, altyapıyı oluşturduklarını söyledi. EYT konusunda bir sorun bulunmadığını belirten Bakan Bilgin, "Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz. Bu ay sonuna kadar EYT konusunu neticelendireceğiz" dedi.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'ın başkanlık ettiği toplantı 2.5 saat sürdü.