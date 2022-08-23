EYT nedir, şartları neler ve kimleri kapsıyor vatandaşlar tarafından gündeme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni EYT modelini açıkladı. EYT son dakika bugün ne oldu 2022 merak ediliyor. Peki, EYT son dakika bugün ne oldu 2022? EYT nedir, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Eyt 23 Ağustos 2022 son dakika ne oldu ve EYT kimler kapsıyor soruları gündeme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca insanın beklediği EYT ile ilgili açıklamada bulundu. Yeni EYT modelini açıklayan Bakan Bilgin, Hollanda ve Almanya modellerinden bahsediyor. EYT son dakika bugün ne oldu 2022? EYT nedir, şartları neler, kimleri kapsıyor? Detaylar haberimizdedir…

EYT SON DAKİKA BUGÜN NE OLDU 2022?

Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanı Vedat Bilgin, milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" diye konuştu.

EYT NEDİR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 1999 yılı öncesinde işe girişte kadınlarda 5 bin prim günü ve 20 hizmet yılıyla, erkeklerde de 5 bin prim günü ve 25 hizmet yılıyla emekli olma şartına sahipti. 8 Eylül 1999'da 4447 sayılı kanunun ilanıyla emeklilik şartlarına üçüncü bir yaş haddi eklendi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT konusunda tek formül üzerinde çalışıldığına değinen Bakan Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" dedi.

"CUMHURBAŞKANI KABUL EDERSE KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"

Aşamalı çalışma grupları olduğunu belirten Bilgin "İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.