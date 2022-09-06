EYT son dakika bugün ne oldu 2022? Emeklilikte Yaşa Takılanlar hangi modelden emekli olacak? Bakan Bilgin'den yeni formül!

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Milyonlarca insanın beklediği EYT konusuyla ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarih verdi. EYT son dakika bugün ne oldu 2022? Emeklilikte Yaşa Takılanlar hangi modelden emekli olacak? soruları gündeme geliyor. EYT son dakika bugün ne oldu 2022? Emeklilikte Yaşa Takılanlar hangi modelden emekli olacak? EYT son dakika bugün ne oldu 2022? Emeklilikte Yaşa Takılanlar hangi modelden emekli olacak?Detaylar haberimizdedir…

EYT SON DAKİKA BUGÜN NE OLDU 2022?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca insanın beklediği EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Tek bir formül üzerinde duruyoruz, Aralık ayı gibi gündeme gelir" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmada sona gelindiğini söyleyerek "Sözleşmeli personel ve geçici işçiler bir an önce çözmemiz gereken dosyalar. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız. Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Bitirmek üzereyiz." dedi.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR HANGİ MODELDEN EMEKLİ OLACAK?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT ile ilgili son gelişmeleri de paylaşan Bilgin, "Bir iki konu daha var. EYT ondan sonra, çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir." ifadelerini kullandı.

BAKAN BİLGİN'DEN YENİ FORMÜL

Bakan Bilgin açıklamalarına şöyle devam etti: "Sonra maden işçileri ondan sonra da kadroya geçmemiş taşeron işçiler var, o tarihte 90 bin civarında taşeron işçi vardı, önceliğimiz onlar. Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız."