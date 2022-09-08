EYT son dakika bugün ne oldu 2022 ve 8 Eylül EYT yeni gelişme var mı, kimleri kapsıyor merak ediliyor. EYT çıkacak mı ve EYT son dakika ne oldu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, EYT son dakika bugün ne oldu 2022? 8 Eylül EYT yeni gelişme var mı, çıkacak mı, kimleri kapsıyor?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) Aralık ayı civarında biteceğinin müjdesini veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tek model üzerinde durduğunu söyledi. EYT son dakika bugün ne oldu 2022? 8 Eylül EYT yeni gelişme var mı, çıkacak mı, kimleri kapsıyor? sorularına yanıt aranıyor. EYT son dakika bugün ne oldu 2022? 8 Eylül EYT yeni gelişme var mı, çıkacak mı, kimleri kapsıyor?

EYT SON DAKİKA BUGÜN NE OLDU 2022?

Milyonların merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son dakika haberleri araştırılıyor. Kabine Toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT için Aralık ayını işaret etti.

EYT YENİ GELİŞME VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili Aralık ayını işaret etti. Ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve öğretmenlerle ilgili düzenlemeler konusunda bakanlıklarla çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR HANGİ MODELDEN EMEKLİ OLACAK?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT ile ilgili son gelişmeleri de paylaşan Bilgin, "Bir iki konu daha var. EYT ondan sonra, çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir." ifadelerini kullandı.

BAKAN BİLGİNDEN YENİ FORMÜL

Bakan Bilgin açıklamalarına şöyle devam etti: "Sonra maden işçileri ondan sonra da kadroya geçmemiş taşeron işçiler var, o tarihte 90 bin civarında taşeron işçi vardı, önceliğimiz onlar. Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız."