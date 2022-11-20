Milyonlarca kişi emekli olmak için yaş sınırına takılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT meselesi ile ilgili son dakika açıklamalarında bulunmuştu. Aralık ayında Meclis'e gelmesi beklenen EYT düzenlemesi ile 1.5 milyon kişi emekliliğe hak kazanacak. İşte EYT SON DAKİKA: Bugün EYT gelişmeleri! EYT'de son durum ne? İşte EYT'ye dair merak edilenler!

EYT'den emekli olursam ne kadar maaş alırım? EYT'den emekli olan ne kadar maaş alır? EYT emekli maaşı ne kadar olacak?

Ancak düzenlemeyle ilgili özellikle "Primi yetmeyenler ne yapacak?" Sorusu başta olmak üzere birçok soru gündeme geldi. Bunlar arasında, Eyt'de staj sayılacak mı? Eyt'de staj başlangıç sayılacak mı? Eyt'liler ne kadar maaş alacak? Eyt'liler kaç para maaş alacak? EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT çıkarsa ilk maaş ne zaman yatacak? Soruları konuya ilişkin en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. İşte EYT SON DAKİKA: Bugün EYT gelişmeleri! EYT'de son durum ne? İşte EYT'ye dair merak edilenler!

BUGÜN EYT GELİŞMELERİ

EYT'ye dair gerçekleştirilen açıklamaların ardından henüz konuya ilişkin net bir açıklama getirilmedi. EYT prim gün sayısı ve yıl detayı ile ilgili geçtiğimiz günlerde Bakan Vedat Bilgin, açıklamalar yapmıştı. Bakan Bilgin şunları söyledi; " EYT'de yaptığımız düzenleme şartları herkesi kapsayacak. EYT'de 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz. EYT'den, kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil." Dedi.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin; "Kapsamlı bir çalışma yaptık. Şu anda EYT şartlarını oluşturan 1,5 milyon insanımız var. Bu şartları taşıyanların yüzde 87'si özel sektörde. EYT, 2023'te uygulanacaktır. Bu sorunu çözüyoruz. Öyle beklemeye niyetimiz yok. Aralık ayında Meclis'e geldiğinde göreceksiniz.

EYT'DE STAJ SAYILACAK MI?

Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre EYT'de staj ve çıraklık sayılmıyor. Çıraklık ve stajyerlik durumunun bir sigorta girişi olmadığını söyleyen Bakan Bilgin " Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." dedi.

EYT DÜZENLEMESİNDE SON DURUM NE?

Bu sorunun bilinmeyen ya da göz ardı edilen tarafı şudur; EYT'li insanların büyük çoğunluğu 4/A'lılardır yani SSK primi ödeyen işçilerimizdir. Dolayısıyla onların da önemli bir kısmı, yaklaşık yüzde 87'si bir işte çalışmaktadır. Özel sektör kıdem tazminatı sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. Ben her gün veya her hafta bir odayı dinliyorum, işçileri dinliyorum. Bütün tarafları tamamlamak üzereyiz, bitiyor zaten görüşmelerimiz. Onların taleplerini alıp değerlendirdik, biz yolumuzu belirledik ama onların da bu süreçte yeni talepleri var. Kimse endişe etmesin veya herkes emin olsun, bu sorun bu sene Meclis'te çözülmüş olacak. Meclis'in de gerekli olan önerilerimizi dikkate alarak kararını vereceğini düşünüyorum" dedi.

EYT'DEN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

SGK aylık hesaplama işlemleri internet üzerinden rahatlıkla yapılabilir. Uzunca bir süre aktif olarak SGK'ya bağlı olarak çalışan vatandaşlar aylık hesaplama isteyebilirler. Daha önceleri emekli maaşı hesaplama SGK işlemleri o kadar kolay değildi ve uzunca bir zahmet sonrası öğrenebiliyorlardı. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte artık SGK maaş hesaplama işlemini bir tık ile öğrenebiliyorlar. SGK emekli maaşı sorgulama için:

Bu linke tıklayarak " uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ " SGK'nın sitesine giriş yapın, TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl, Doğum Tarihi gibi yerler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra sorgulama yazan yere tıklayarak emekli aylık hesaplama yapmış olursunuz.