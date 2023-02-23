AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş EYT için açıklamalarda bulundu ve Bugün EYT'de ne oldu? Sorusu yanıt buldu. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi. EYT SON DAKİKA: Bugün EYT'de ne oldu? EYT'de son durum ne? 23 Şubat EYT haberleri!

Eyt son dakika haberleri, birçok kişi tarafından araştırılıyor ve gündemdeki yerini alıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi. EYT SON DAKİKA: Bugün EYT'de ne oldu? EYT'de son durum ne? 23 Şubat EYT haberleri!

EYT SON DAKİKA

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına bir süre ara veren TBMM de EYT düzenlemesinin çalışmaları sona gelmesine rağmen deprem nedeniyle EYT düzenlemesi tamamlanamamıştı. Meclis Önümüzdeki hafta içerisinde TBMM Genel Kurulu'nun çalışmalar yeniden başlayacak. EYT düzenlemesininönümüzdeki hafta meclis genel kuruluna gelerek yasalaşması bekleniyor. Meclis, 28 Şubat'ta çalışmaya başlayacak.

EYT'LİLER İLK MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

EYT'nin 2023 yılının Şubat ayı içinde yasalaştırılması ve vatandaşların ilk maaşlarını mart ayında alması planlanıyordu. Fakat, Kahramanmaraş'taki deprem felaketi sonrası meclis çalışmalarına ara vermişti. Meclis çalışmalarına 28 Şubat günü yeniden başlayacak EYT düzenlemesinin Mart ayında yasalaşması beklenirken Etlilerin ilk maaşlarını ise Nisan ayında almaları bekleniliyor.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.