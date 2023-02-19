AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş EYT için açıklamalarda bulundu ve Bugün EYT'de ne oldu? Sorusu yanıt buldu. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi. EYT SON DAKİKA: Bugün EYT'de ne oldu? EYT'de son durum ne? 19 Şubat EYT haberleri!

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Eyt son dakika haberleri, birçok kişi tarafından araştırılıyor ve gündemdeki yerini alıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi. EYT SON DAKİKA: Bugün EYT'de ne oldu? EYT'de son durum ne? 19 Şubat EYT haberleri!

EYT SON DAKİKA

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem." ifadelerine yer verdi.

EYT'NİN MECLİS'TEN GEÇECEK Mİ?

Deprem felaketinin ardından TBMM daha önce çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara vermişti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin bu hafta yasalaşması bekleniyordu ancak uzatma kararı ile düzenlemenin yasalaşma süreci Mart ayına kaldı.

"EYT'Yİ BİR YIL ERTELEYELİM" İDDİASI

Bazı MYK üyelerinin toplantıda; depremin oluşturduğu büyük zarara dikkat çektiği, düzenlemenin Hazine'ye büyük yük olacağını belirttikleri ve EYT düzenlemesinin yeniden gözden geçirilmesini önerdiği öne sürüldü. Hatta bir MYK üyesinin, "EYT düzenlemesini bir yıl erteleyelim" ifadesini kullandığı iddia edildi.