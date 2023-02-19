Üye Girişi
Haberi Paylaş

EYT SON DAKİKA: Bugün EYT'de ne oldu? EYT'de son durum ne? 19 Şubat EYT haberleri!

Gündem Haberleri

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş EYT için açıklamalarda bulundu ve Bugün EYT'de ne oldu? Sorusu yanıt buldu. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi. EYT SON DAKİKA: Bugün EYT'de ne oldu? EYT'de son durum ne? 19 Şubat EYT haberleri!

Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli video paylaşan kişi tutuklandıCumhurbaşkanı'na hakaret içerikli video paylaşan kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'EYT ertelenecek' iddialarına son noktayı koydu: Bu hafta Meclis'ten geçirinCumhurbaşkanı Erdoğan, "EYT ertelenecek" iddialarına son noktayı koydu: Bu hafta Meclis'ten geçirin
Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasını kabrinde ziyaret ettiCumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasını kabrinde ziyaret etti

Eyt son dakika haberleri, birçok kişi tarafından araştırılıyor ve gündemdeki yerini alıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi. EYT SON DAKİKA: Bugün EYT'de ne oldu? EYT'de son durum ne? 19 Şubat EYT haberleri!

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem." ifadelerine yer verdi.

EYT SON DAKİKA: Bugün EYT'de ne oldu? EYT'de son durum ne? 19 Şubat EYT haberleri!

Deprem felaketinin ardından TBMM daha önce çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara vermişti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin bu hafta yasalaşması bekleniyordu ancak uzatma kararı ile düzenlemenin yasalaşma süreci Mart ayına kaldı.

Bazı MYK üyelerinin toplantıda; depremin oluşturduğu büyük zarara dikkat çektiği, düzenlemenin Hazine'ye büyük yük olacağını belirttikleri ve EYT düzenlemesinin yeniden gözden geçirilmesini önerdiği öne sürüldü. Hatta bir MYK üyesinin, "EYT düzenlemesini bir yıl erteleyelim" ifadesini kullandığı iddia edildi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Recep Tayyip Erdoğan EYT Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title