Vatandaşlar tarafından merak edilmekte olan EYT son dakika haberlerini derledik. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM yeniden açılırken, ilk gündem maddesi milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesi oldu. İşte, EYT SON DAKİKA: Bugün EYT'de ne oldu? EYT meclisten geçti mi, son durum ne?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den EYT'lilere "hayırlı olsun" mesajı Açıklaması

Eyt son dakika gelişmeleri, özellikle EYT düzenlemesinden etkilenecek olan kişiler tarafından araştırılmakta. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak teklifin son durumu, EYT son dakika açıklamaları ile birlikte internet üzerinde araştırılıyor. Başvuru süreci düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacak. İşte, EYT SON DAKİKA: Bugün EYT'de ne oldu? EYT meclisten geçti mi, son durum ne?

EYT SON DAKİKA

TBMM Genel Kurulu'nda, EYT'ye ilişkin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 395 oyla kabul edilerek yasalaştı. EYT, Meclis'te yasalaşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla beraber Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Başvuru süreci ise düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacak.

EYT İLE KAÇ KİŞİ EMEKLİ OLACAK?

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Prim ve sigortalılık süresini tamamlayanlarla birlikte bu sayı her yıl artacak.

EYT DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.

PRİM GÜNÜ EKSİK OLAN NE YAPACAK?

Prim günü dolmayan kadınlar doğum borçlanması, erkekler de askerlik borçlanması yapabiliyor. Bu sayede eksik günler tamamlanabiliyor.