TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 4 maddelik EYT düzenlemesi görüşülmek üzere Meclis Genel Kurul gündemine alındı. Kabul edilen EYT şartları belli oldu mu soruları vatandaşlarımız tarafından araştırılıyor. Peki, EYT şartları belli oldu mu? EYT meclisten geçti mi? EYT mecliste kabul edildi mi? EYT yasası çıktı mı?

EYT SON DAKİKA: Bugün EYT'de ne oldu? EYT meclisten geçti mi, son durum ne?

Eyt nedir, şartları neler ve kimleri kapsıyor vatandaşlar tarafından gündeme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni EYT modelini açıkladı. EYT son dakika bugün ne oldu 2022 merak ediliyor. Peki, EYT şartları belli oldu mu? EYT meclisten geçti mi? EYT mecliste kabul edildi mi? EYT yasası çıktı mı? İşte detaylar haberimizde...

EYT ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.

EYT'DE SON DURUM NEDİR?

TBMM Genel Kurulu'nda, EYT'ye ilişkin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 395 oyla kabul edilerek yasalaştı.

2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak teklif, Meclis'ten geçerek kabul edildi. Başvuru süreci düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT, Meclis'te yasalaşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla beraber Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Başvuru süreci ise düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacak.

EYT İLE KAÇ KİŞİ EMEKLİ OLACAK?

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Prim ve sigortalılık süresini tamamlayanlarla birlikte bu sayı her yıl artacak.

PRİM GÜNÜ EKSİK OLAN NE YAPACAK?

Prim günü dolmayan kadınlar doğum borçlanması, erkekler de askerlik borçlanması yapabiliyor. Bu sayede eksik günler tamamlanabiliyor.